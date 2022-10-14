Буквы перепутали на инсталляции на въезде в Подольск

В Подольске на выезде из микрорайона Кузнечики появилась инсталляция с названием города. Композиция в бело-голубых цветах позабавила местных жителей и гостей города. Дело в том, что рабочие перепутали в названии две последние буквы.

В итоге из букв сложили слово Подолькс. Однако с обратной стороны инсталляции буквы стояли в правильном порядке, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Новость о досадной ошибке дошла и до администрации городского округа Подольск. Неправильно смонтированную надпись на арт-объекте уже начали исправлять.