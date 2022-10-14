Реку Медведицу расчистят в четырех районах Волгоградской области

Работы по расчистке реки Медведицы проведут в четырех районах Волгоградской области. Экологические мероприятия состоятся в ближайшие три года.

Речь идет об участке протяженностью 15 км. Очистка будет проводиться в наиболее илистых местах. Специалисты поднимут со дна мусор и ил. В отдельных местах запланированы дноуглубительные работы и формирование русла. Об этом сообщает сайт «НовостиВолгограда.ру».

Власти уже заключили контракт с подрядчиком. В итоге будет восстановлена проточность реки в Кумылженском, Серафимовичском, Даниловском районах, а также в Михайловке. Ожидается, что очистка реки позволит улучшить ее экологическое состояние и позитивно скажется на условиях жизни примерно 500 тыс. человек.

В сентябре волонтеры приняли участие в серии природоохранных мероприятий на водоемах Воронежской области. В частности, активисты очистили реку Тормосовка от мусора и сухих веток в русле, а также убрали бытовые отходы с берегов.