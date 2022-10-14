Мужчина выжил после падения с 11-го этажа в Москве

Мужчина получил тяжелые травмы при падении с высоты 11 этажа дома на юге Москвы. Об этом источник в правоохранительных органах сообщил в пятницу, 14 октября.

Инцидент произошел в районе Царицыно. К правоохранителям обратилась женщина, заявившая, что ее муж 1988 года рождения заперся в квартире и свесил ноги из окна. На место прибыли полицейские, которые вызвали экстренные службы для вскрытия двери.

«Гражданин вел себя неадекватно: говорил, что его хотят убить, вышел на балкон и залез на уличную часть кондиционера. Он сорвался оттуда и упал с высоты 11 этажа», — сказал источник агентству городских новостей «Москва».На место вызвали скорую помощь. Пострадавшего доставили в больницу, пишет «Москва 24».

У него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб и отек мозга, а также множественные переломы и разрыв печени.В настоящее время мужчина находится в реанимации на аппарате искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего, сообщается на сайте kp.ru.

Ранее, 15 сентября, в Москве прохожие спасли ребенка, упавшего с балкона на четвертом этаже. Мальчик повис на балконе и звал на помощь. Тогда прохожие растянули покрывало и поймали ребенка.