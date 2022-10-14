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В России снизился средний размер автокредита

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Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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В России в сентябре снизился средний размер автокредита до показателя в 1,15 млн рублей. Об этом 14 октября сообщила газета «Коммерсант» со ссылкой на экспертов.

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По итогам сентября 2022 года было выдано 52,7 тыс. автокредитов на общую сумму 60,4 млрд рублей, это на 7,3% ниже показателей августа текущего года. До этого на протяжении пяти месяцев наблюдалось восстановление рынка, хотя он отстал от значений 2021 года почти на 40%.

Исторический максимум среднего автокредита в РФ эксперты рынка отметили в феврале 2022 года — 1,35 млн рублей. Российские потребители решили массово вложить свои сбережения в покупку автомобилей по причине падения курса рубля и ожидания резкого роста кредитных ставок, считают аналитики. К лету текущего года ситуация стабилизировалась и средний кредитный чек составил 1,19 млн рублей.

Специалисты отметили, что этому способствовали снижение ажиотажа и значительное укрепление рубля по отношению к ведущим валютам. Параллельно с этим произошла коррекция цен на авторынке. Китайский бренд Haval снизил ранее поднятую в России стоимость своих машин на 15–20%.

Эксперты выяснили, что потребители стали покупать в кредит более дешевые модели, в основном машины отечественных марок, либо неновые автомобили массового сегмента иностранных брендов.

Средний срок автокредита в России по итогам сентября 2022 года вырос до пяти лет, хотя еще недавно он составлял четыре года.

11 октября в китайской FAW Group было заявлено об интересе к российскому рынку подержанных автомобилей. Компания работает над проектом по экспорту в Россию подержанных седанов Volkswagen Jetta и автомобилей премиальной марки Hongqi. О пробеге, годе выпуска и техсостоянии автомобилей, которые готовятся к экспорту, информации пока нет. На китайских маркетплейсах модель Jetta предлагают по цене от 39,8 тыс. юаней (примерно 350 тыс. рублей). Автоэксперты отметили, что седаны Jetta перестали производить в Китае в 2019 году.

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