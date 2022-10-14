Очистные сооружения реконструировали в Южно-Сахалинске

В Южно-Сахалинске завершили масштабную реконструкцию очистных сооружений. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Модернизация позволила увеличить производительность сооружений в пять раз — с 400 до 2000 кубометров в сутки. Как уточняет ИА SakhalinMedia, стоимость реконструкции составила 421 млн рублей. Из них 417 млн рублей выделили из регионального бюджета.

На объекте предусмотрена механическая, биологическая и химическая очистки. Все системы являются современными и соответствуют правилам безопасности, санитарным и экологическим нормам.

Также в городе продолжается обновление других очистных сооружений канализации. Работы ведутся с участием федеральных средств.