Правительство РФ поможет лишившимся машин на Украине дальнобойщикам

Правительство России выделит средства на поддержку российских дальнобойщиков, лишенных на Украине грузовиков. Об этом 14 октября сообщил официальный Telegram-канал правительства.

Отмечается, что будет выделено более 1,6 млрд рублей.

На данный момент конфискованы или остаются задержанными 139 грузовиков и 128 полуприцепов. Выделенные средства позволят компаниям восстановить парк автомобилей, сохранить рабочие места и продолжить транспортировку товаров.

Такая мера связана с тем, что стандартные условия страхования каско не предусматривают выплату компенсаций за ущерб, причиненный в результате военных действий.

1 октября стало известно, что Россия запретила перевозки грузов компаниям из некоторых недружественных стран. Среди стран, на которые распространяется запрет указаны государства — члены Евросоюза (ЕС), Великобритания, Норвегия и Украина. Ограничительные меры начнут действовать с 10 октября до 31 декабря 2022 года.