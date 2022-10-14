Росавиация продлила ограничение полетов в 11 аэропортов России

До 22 октября продлен режим ограничения на полеты в 11 аэропортов юга и центральной части России. Об этом в пятницу, 14 октября, сообщает Росавиация.

«Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 22 октября 2022 года 03:45 по московскому времени», — уточняется в сообщении на сайте ведомства.

Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.

«Российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы», — добавили в Росавиации.

Остальные аэропорты в России работают штатно. Об изменениях в расписании работы аэропортов и авиакомпаний в ведомстве посоветовали уточнять на официальных сайтах аэропортов и авиакомпаний.

Режим ограничения полетов на юге России действует с 24 февраля.

7 октября Росавиация продлевала режим временного ограничения полетов на период до 16 октября. В тот же день стало известно, что в аэропорту Калининграда с 1 октября вводится режим «открытое небо». Зарубежные компании смогут летать из воздушной гавани без посадки в своей стране. Режим будет действовать в течение двух лет.