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Режим ограничения полетов в 11 аэропортов РФ продлили до 16 октября

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Режим временного ограничения полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 16 октября. Об этом сообщили в пятницу, 7 октября, в Росавиации.

Ограничения распространяются на полеты в аэропорты Анапы, Брянска, Белгорода, Воронежа, Геленджика, Курска, Краснодара, Ростова-на-Дону, Липецка, Симферополя и Элисты.

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«Российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы», — напомнили в ведомстве.

Остальные воздушные гавани страны работают в штатном режиме.

Ранее, 30 сентября, Росавиация продлевала режим временного ограничения полетов на период до 10 октября.

В тот же день стало известно, что в аэропорту Калининграда с 1 октября вводится режим «открытое небо». Зарубежные компании смогут летать из воздушной гавани без посадки в своей стране. Режим будет действовать в течение двух лет.

1 августа сообщалось, что Росавиация перечислила авиакомпаниям и аэропортам 54 млрд рублей субсидий по нескольким программам господдержки.

На фоне проводимой Россией спецоперации по защите Донбасса некоторые страны Запада ввели ограничительные меры против Москвы, которые коснулись осуществления полетов. В частности, воздушное пространство для российских самолетов закрыли страны ЕС и США.

В ответ на решение Европейского союза 28 февраля Росавиация ограничила полеты над российской территорией перевозчикам из ряда зарубежных стран. Полеты теперь могут выполняться только по специальному разрешению от регулятора или МИД России.

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