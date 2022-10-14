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Против Клавы Коки потребовали возбудить уголовное дело

В отношении певицы Клавы Коки просят возбудить дело об оскорблении чувств верующих
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Фото: Global Look Press/Dmitry Rogulin
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Фонд защиты национального исторического наследия просит Следственный комитет РФ (СК РФ) проверить творчество Клавы Коки на предмет нарушения ею права на свободу совести и вероисповеданий, а также возбудить в отношении российской певицы уголовное дело. Об этом 14 октября сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

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Отмечается, что следователями уже инициирована проверка по ст. 148 УК РФ «Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий», максимальное наказание предусматривает до одного года лишения свободы.

Агентство сообщает, что в фонде подтвердили факт подачи соответствующего заявления и выразили уверенность, что следствие даст объективную оценку творчеству певицы.

По словам директора фонда защиты национального исторического наследия Александра Карабанова, необходимо пресекать преступные действия некоторых российских исполнителей, «творчество которых не только не несет абсолютно никакой пользы, но и губительно влияет на подрастающее поколение, а также оскорбляет чувства верующих».

Скандал вокруг выступления Коки разгорелся в начале сентября, когда исполнительница принимала участие в концерте, посвященном Дню знаний во Владивостоке. Певица, как писали СМИ, выступила в коротком платье на фоне храма перед детьми. Местные жители обвинили ее в «развращении несовершеннолетних в вульгарной одежде» и попросили надзорное ведомство Приморского края провести проверку.

9 сентября концертный директор Клавы Коки Денис Баранов ответил на обвинения в адрес исполнительницы. Он предположил, что о проверке попросил «кто-то недовольный жизнью». Баранов также добавил, что ни он, ни певица не будут обращать внимание на данные обвинения.

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