В Иркутской области произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в акватории озера Байкал. Об этом в пятницу, 14 октября, сообщило МЧС России по Иркутской области.

«Сегодня утром, 14 октября, в 8:54 зафиксировано сейсмособытие. С последующими афтершоками. Эпицентр землетрясения — в акватории озера Байкал, в 19 км восточнее н.п. Большое Голоустное Иркутского района», — сказано в сообщении.

Отмечается, что в Главном управлении МЧС России по Иркутской области развернут оперативный штаб, организовано взаимодействие с едиными дежурными диспетчерскими службами районов.

Произошедшее сейсмособытие ощущалось в Иркутске, Ангарске, Шелеховском и Слюдянском районах.

Согласно предварительным оценкам, в Иркутске интенсивность сотрясений составила 5 баллов по шкале ШСИ-17. Также в различных населенных пунктах региона установлена интенсивность от 3 до 5 баллов.

Ранее, 26 сентября, сейсмологи зафиксировали на Сахалине землетрясение магнитудой 4,7. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

До этого, 20 сентября, землетрясение магнитудой 6,1 произошло у острова Беринга на Камчатке. Очаг землетрясения залегал в 28 км от села Никольское Алеутского округа на глубине 24 км.