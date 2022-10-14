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В Белоруссии предупредили о риске начала третьей мировой войны

Глава МИД Белоруссии предупредил о риске начала третьей мировой войны
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Фото: TASS/Pfc. Sarah Pysher
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Мир дойдет до третьей мировой войны, если страны не будут задумываться о безопасности планеты и не начнут решать разногласия путем диалога. Об этом глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил в эксклюзивном интервью «Известиям».

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«Ушли в небытие такие великие деятели, как Шарль де Голль, Конрад Аденауэр, Ангела Меркель ушла на пенсию. Все нынешние лидеры не способны принять решение стратегического характера, остановиться, подумать и определить, что в данной ситуации важнее. Сегодня мы обязаны задуматься над главным вопросом безопасности: как сберечь наш регион и планету. Если мы не остановимся, то это точно дойдет до третьей мировой войны, чего не хотелось бы, естественно», — сказал Владимир Макей.

Глава МИД Белоруссии подчеркнул, что страны просто обязаны находить развязки любых проблем в духе диалога, добрососедства. «Хочется сказать: давайте вы закопаете этот топор войны в землю, давайте настраивать нормальную коммуникацию. К сожалению, не прислушиваются», — заключил он.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

«Если не остановимся, то это точно дойдет до третьей мировой»

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