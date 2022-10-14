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Белоруссия пообещала ответ на размещение ядерного оружия в Польше

Глава МИД Белоруссии предупредил об ответе на размещение ядерного оружия в соседних странах
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Заявление президента Польши Анджея Дуды о размещении в стране американского ядерного оружия указывает на его заинтересованность и реальное обсуждение этого вопроса. Об этом глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил в эксклюзивном интервью «Известиям».

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«То, что озвучил президент Польши, конечно, может быть, он оговорился, может, эмоционально высказался, но наверняка эти вопросы обсуждались, раз он сказал, что был бы заинтересован в размещении американского ядерного оружия на территории Польши. Это не просто слова. Тут просматривается явное намерение создать еще один очаг напряженности у наших границ. И закрыть на это глаза, конечно, мы не можем», — сказал Владимир Макей.

Белоруссия не должна упускать из виду как конкретные действия, направленные на нагнетание напряженности со стороны западных государств, так и подобного рода заявления президента Польши, подчеркнул глава МИД Белоруссии.

Владимир Макей также добавил, что уже предложены конкретные меры реагирования, отметив, что если ядерное оружие будет размещено на территории соседних с Белоруссией стран, то могут быть сделаны «и более жесткие шаги».

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

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