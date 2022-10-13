В Босфоре приостановлено движение из-за аварии сухогруза

Босфорский пролив закрыт для движения судов из-за аварии сухогруза. Об этом в четверг, 13 октября, сообщил турецкий телеканал NTV.

«Пролив временно закрыт для движения судов из-за аварии сухогруза», — передал телеканал.

Согласно заявлению Главного управления береговой безопасности, грузовое судно ANNITA вышло из строя у берегов Туркели во время рейса из Тузлы на Кавказ.

Ранее, 28 сентября, также из-за неисправности двигателя у 190-метрового сухогруза было приостановлено движение в проливе Босфор.

До этого, 3 сентября, в Босфорском проливе произошла поломка сухогруза Briza, следовавшего из Стамбула на Украину, и движение судов было приостановлено. Судоходство удалось восстановить в течение суток.

В декабре 2021 года движение судов через пролив Босфор было приостановлено из-за аварии танкера. Сообщалось, что на судне USICHEM с подсолнечным маслом сломался якорный механизм. Движение восстановили спустя день.

Босфор соединяет Мраморное и Черное моря. По пути из Черного в Эгейское и Средиземное моря суда минуют Босфор и расположенный недалеко от него пролив Дарданеллы. Максимальная ширина Босфора — 3,7 км, а длина — порядка 30 км.