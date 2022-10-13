В Орловской области обезвредили снаряд времен ВОВ

Снаряд времен Великой Отечественной войны обезвредили в Орловской области. Об этом в четверг, 13 октября, пишет InfoOrel.ru со ссылкой на региональное управление МЧС.

«Сотрудники группы спецработ областной поисково-спасательной службы выезжали во Мценский район, где обезвредили один артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны», — говорится в сообщении.

Ранее, 28 сентября, в Печорском районе Псковской области был обнаружен артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны. На место обнаружения выехала группа разминирования поисково-спасательного отряда.