В Ульяновске на 30 пешеходных переходах установили дополнительное освещение

На 30 пешеходных переходах Ульяновска появились новые светильники. Об этом в четверг, 13 октября, пишет ulpravda.ru со ссылкой на управление дорожного хозяйства городской администрации.

Так, дополнительное освещение появилось на 15 пешеходных переходах на улице Кольцевой, на четырех — на улице Железной Дивизии, на шести — на проспекте Созидателей и на пяти — на Ульяновском проспекте.

Кроме того, на 22 улицах нанесли термопластиковую горизонтальную разметку. Такая разметка является экспериментальной. Она обеспечивает безопасность пешеходов в темное время суток и при плохих погодных условиях.

В августе этого года в Красноярске стартовал масштабный ремонт улицы Волжской. Работы ведутся на участке от улицы Аральской до улицы Мичурина протяженностью 1,7 км. Дорогу планируется расширить до четырех полос.