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Ремонт улицы Волжской стартовал в Красноярске

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В Красноярске стартовал масштабный ремонт улицы Волжской на участке протяженностью 1,7 км. Об этом сообщает городская администрация.

Работы ведутся на отрезке от улицы Аральской до улицы Мичурина. Дорогу планируется расширить до четырех полос.

Как уточняет ИА KrasnoyarskMedia, также подрядчик должен обустроить водоотведение, тротуары, остановочные пункты и иллюминацию. Около дома № 63 по Волжской запланировано создание пешеходного перехода.

Стоимость контракта с исполнителем составила 139,2 млн рублей. Завершить работы и сдать объект планируется 17 октября 2022 года.

В середине июля сообщалось о завершении ремонта улицы Пограничников в Красноярске. Подрядчик заменил асфальтовое покрытие, установил новые бортовые камни, обустроил тротуары с лавочками и урнами.

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