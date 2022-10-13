Японский политик раскритиковал позицию Зеленского по Курилам

Член палаты советников Японии Мунэо Судзуки раскритиковал позицию президента Украины Владимира Зеленского по принадлежности Южных Курил. Об этом он написал 10 октября в своем блоге на Ameba.

«Украина продемонстрировала позицию, якобы поддерживающую Японию, но она не может иметь никакого влияния на международном уровне. Я хотел бы, чтобы вы вынесли суждение, основанное на исторических обстоятельствах и фактах, а не только на поверхности этого вопроса», — заявил Судзуки.

По его словам, вопрос принадлежности Южных Курил является двусторонней темой Японии и России, а не предметом многостороннего обсуждения. Судзуки отметил, что Россия контролирует острова на основании международных договоров, заключенных после Второй мировой войны.

7 октября Зеленский подписал указ о признании южных Курильских островов «оккупированной Россией территорией Японии». Соответствующее постановление было также вынесено Верховной радой Украины.

На следующий день губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко назвал нелепыми заявления Киева о принадлежности Курильских островов. Он подчеркнул, что жители региона, проголосовав за поправки в Конституцию РФ в 2020 году, сделали свой выбор и окончательно поставили точку в данном вопросе.

5 сентября Россия прекратила действие соглашения с Японией об облегченном посещении островов Кунашир, Итуруп и Малой Курильской гряды японскими гражданами.

До этого, 21 марта, Россия отказалась от переговоров с Японией по мирному договору. Кроме того, в связи с недружественными действиями Токио российская сторона вышла из диалога с Японией о налаживании совместной хозяйственной деятельности на Курильских островах. Также Россия блокировала продление статуса Японии в качестве партнера Организации Черноморского экономического сотрудничества по секторальному диалогу.

По итогам Второй мировой войны Россия и Япония так и не подписали мирный договор. Основной загвоздкой в достижении договоренностей являются притязания Токио на Южные Курилы. Япония до сих пор называет острова Кунашир, Итуруп и ряд территорий Малой Курильской гряды своими северными территориями, хотя по итогам Второй мировой войны они перешли СССР.