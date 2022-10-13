В Российском Красном Кресте рассказали о поиске родственников беженцев

Член правления Международной Федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца Павел Савчук рассказал о восстановлении семейных связей беженцев, пострадавших от украинского конфликта.

По его словам, в любой кризисной ситуации семейные связи разрываются.

«У нас были такие случаи, когда один родственник находился в Белгородской области, а другой — в Брянской области. Они были совсем рядом, но не знали об этом. И в этом случае, конечно, помогала наша горячая линия по воссоединению семейных связей», — заявил Павел Савчук.

Также ищущие родственника граждане могут лично обратиться в отделения Красного Креста. Там можно заполнить специальную анкету, и после этого сотрудники начнут искать пропавшего.

Иногда поиск человека идет непросто, затягивается и может длиться месяцами или годами на фоне кризиса затяжного характера.

«Мы ищем внутри страны теми ресурсами, которые у нас есть, общаемся с органами власти, общаемся с Министерством по чрезвычайным ситуациям, его региональными управлениями, сверяем списки тех людей, которые получили гуманитарную помощь. Как ни странно, эти списки зачастую являлись подсказкой, где искать человека», — поделился глава организации.

Так Российский Красный Крест смог объединить несколько семей.