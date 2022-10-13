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Врач-диетолог назвала положительно влияющие на нервную систему продукты

Врач-диетолог Русакова рассказала о положительно влияющих на нервную систему продуктах
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Врач-диетолог, член национальной ассоциации диетологов, нутрициологов Дарья Русакова рассказала в четверг, 13 октября, какие продукты оказывают положительное влияние на нервную систему.

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Медик отметила в разговоре URA.RU, что к таким относятся бананы, бобовые, бурый рис, травяные чаи, творог, цитрусовые и шпинат. Все эти продукты благоприятно влияют на нервы и помогают снизить уровень стресса.

Русакова добавила, что травяные чаи по типу ромашки и мяты снижают уровень кортизола (гормон, который образуется в коре надпочечников и защищает организм от стресса, а также регулирует уровень артериального давления. — Ред.).

«Цитрусовые: лимон, апельсин, грейпфрут снижают уровень кортизола в крови. А источники магния, такие как бурый рис, шпинат, бананы, обладают эффектом анти-стресс», — цитирует специалиста телеканал «360».

По словам диетолога, также рекомендуется употреблять в пищу сыр, творог, бобовые, поскольку в них много триптофана, пишет Life.Ru. За счет этой аминокислоты происходит высвобождение серотонина, который иначе называется «гормоном хорошего настроения».

Ранее, 10 октября, диетолог Иоланта Лангауэр рассказала о продукте-рекордсмене по содержанию витамина C. По словам эксперта, им является шиповник. В нем присутствует 1111% от суточной дозировки этого элемента, пишет «Москва 24».

В тот же день терапевт, диетолог, специалист направления фитнес-тестирования XFIT в России Маргарита Будасси рассказала, что справиться с осенней хандрой и поднять настроение можно с помощью корректировки рациона, обогатив его зеленью, овощами и икрой.

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