Замглавы офиса Зеленского сообщил об ударах по объектам инфраструктуры в Киевской области
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- Замглавы офиса Зеленского сообщил об ударах по объектам инфраструктуры в Киевской области
Дроны нанесли удары по объектам критической инфраструктуры в Киевской области. Об этом 13 октября сообщил заместитель руководителя офиса президента Украины Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко в своем Telegram-канале
«Киевщина. Очередные удары дронов-камикадзе по объектам критической инфраструктуры», — написал он.
Тимошенко уточнил, что специалисты ликвидируют последствия удара.
Воздушную тревогу объявили утром в четверг в Киеве и центральных областях Украины.
Как отмечает «Газета.Ru», накануне Украина потеряла самолет МиГ-29, поднятый в воздух, чтобы сбить дрон-камикадзе. Пилот успел катапультироваться.
Председатель региональной военной администрации Алексей Кулеба ранее в четверг сообщил о серии взрывов в Киевской области. Он призвал местных жителей оставаться в укрытиях, пока объявлена воздушная тревога, и не распространять фото и видеозаписи с места взрывов.
10 и 11 октября ВС РФ нанесли удары по энергетической и военной инфраструктуре Украины. Воздушная тревога объявлялась по территории всей страны.
Как отметил президент России Владимир Путин, по предложению Минобороны РФ был нанесен массированный удар высокоточным оружием по объектам в ответ на террористические атаки Киева.
Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.
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