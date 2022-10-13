В России за два года отремонтируют более 3 тыс. км федеральных трасс

В РФ до конца 2024 года будет капитально отремонтировано 3194 км федеральных трасс. Об этом в рамках международного форума «Дорога-2022» 12 октября сообщил заместитель руководителя Федерального дорожного агентства Андрей Самарьянов.

«В этом году после капитального ремонта будут сданы в эксплуатацию 527,7 км дорог. В 2023 году запланировано отремонтировать 826 км, а в 2024-м — 1840 км автомобильных трасс федерального значения», — уточнил Андрей Самарьянов.

По словам замруководителя Росавтодора, в ходе реконструкции эти дороги будут расширены до четырех полос — по две в каждом направлении. Кроме того, на них появятся разделительные барьеры.

По мнению Андрея Самарьянова, разделение потоков барьерами позволит уменьшить число ДТП на федеральных трассах и снизить тяжесть их последствий.

12 октября глава ГУОБДД МВД России Михаил Черников, выступая на форуме «Дорога-2022», высказался против тотальной фотовидеофиксации нарушений ПДД в России и снижения скоростного режима на российских дорогах. Глава ведомства, характеризуя отечественные трассы, заявил, что плохие дороги не должны давать повода к снижению скоростного режима. Михаил Черников напомнил, что в РФ 1,5 млн км дорог. В ближайшее время ведомство намерено пересмотреть скоростной лимит в сторону его увеличения.