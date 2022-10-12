На обновление Центрального парка в Воронеже потратят 20 млн рублей
Более 20 млн рублей направят на обновление Центрального парка в Воронеже. Об этом в среду, 12 октября, пишет ИА «Абирег» со ссылкой на мэрию города.
Как отмечается в материале, в первую очередь планируют привести в порядок общественный туалет. Кроме того, в парке обновят систему автополива и систему водоотведения, отремонтируют площадку «Зарядка», обустроят тротуар от кафе до Пионерской горки.
В парке появится площадка для выгула собак. Также будут установлены 20 камер видеонаблюдения.
Подготовка к работам уже началась.
7 апреля в правительстве Подмосковья сообщили, что футбольное поле с подогревом появится в городе Балашиха. В городе продолжаются работы по реконструкции стадиона «Труд». Масштабное обновление объекта стартовало в ноябре 2021 года.