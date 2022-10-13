Культурная неделя: выбор «Известий»

Кино

«Летят журавли» 6+

Режиссер: Михаил Калатозов. В ролях: Татьяна Самойлова, Алексей Баталов, Василий Меркурьев, Александр Шворин, Светлана Харитонова, Константин Кадочников, Антонина Богданова, Борис Коковкин

В повторный прокат выходит легенда советского кинематографа, фильм — обладатель «Золотой пальмовой ветки» Каннского кинофестиваля. Посмотреть на большом экране черно-белую классику, разобранную по кадрам и занесенную во все мировые киноэнциклопедии, — особое удовольствие. В основу сценария легла повесть Виктора Розова «Вечно живые».

Борис с Вероникой любят друг друга и собираются пожениться. Гуляя по ночной Москве они слушают, как часы на Спасской башне бьют 4 часа утра, а вернувшись домой узнают, что началась война…

В прокате с 13 октября.

«Иван Семёнов — школьный переполох» 6+

Фото: пресс-служба кинокомпании «Проспект Мира»

Режиссер: Антон Богданов. В ролях: Мария Шукшина, Александр Лойе, Валерия Дергилева, Роман Погорелов, Надежда Лумпова, Юрий Гальцев, Роман Попов.

История приключений хулигана и фантазера Ивана Семёнова, которого за плохое поведение переводят из элитной частной гимназии в самую обычную школу на окраине Перми. В новом классе Иван быстро находит себе друзей и проказничает еще хлеще, становясь кошмаром для всей школы. В основу сценария легла повесть Льва Давыдычева 1961 года «Многотрудная, полная невзгод и опасностей жизнь Ивана Семёнова, второклассника и второгодника».

В прокате с 13 октября.

«Сказка для старых» 18+

Фото: Фрут Тайм

Режиссеры: Фёдор Лавров, Роман Михайлов. В ролях: Кирилл Полухин, Федор Лавров, Роман Михайлов, Евгений Ткачук, Олег Гаркуша, Анатолий Тищин, Денис Кириллов, Олег Васильков, Сергей Пахомов.

Криминальный авторитет Батя отправляет троих своих «сыновей» на поиски печально известного бандита Мули. Вот только Мулю убили и похоронили три года назад, а недавно его, живого и здорового, увидели сразу в трех городах: Петербурге, Новосибирске и Ростове. Теперь каждый из них совершит свое путешествие туда, где всё не то, чем кажется.

В прокате с 13 октября.

«ДЖАЗ 100» 12+

Фото: пресс-служба фильма

Режиссер: Александр Брынцев.

Премьера документального фильма, посвященного столетию джазового искусства в России. История российского джаза началась век назад: 1 октября 1922 года. В кадре и за кадром ведущие музыканты страны: автор идеи фильма, народный артист России Игорь Бутман, народная артистка России Лариса Долина, легендарные импровизаторы Алексей Козлов, Давид Голощёкин, Игорь Бриль, Анатолий Кролл, Алексей Кузнецов, Борис Фрумкин, Даниил Крамер и музыканты нового поколения. А актеры — Виктор Сухоруков, Алексей Гуськов, Аня Чиповская, Виктор Добронравов и Евгений Миронов — описывают одну из эпох истории отечественного джаза.

15 октября, 20:00, кинотеатр «Художественный»

«Безумный ангел Пиноккио» 16+

Фото: КАРО.Арт/Электротеатр Станиславский

Режиссер: Борис Юхананов. В ролях: Мария Беляева, Владимир Коренев, Антон Лепанко, Борис Дергачев, Дмитрий Чеботарев, Алла Казакова, Антон Филиппенко.

Хирург Джеппетто и его ассистент Вишня принимают в Волшебном Лесу роды: рожденный Древом Человечек донашивается в колбе в лаборатории Джеппетто, а затем сбегает. Пережив не одно опасное приключение, Пиноккио возвращается домой, засыпает у жаровни и сгорает дотла.

Джеппетто восстанавливает Пиноккио; делает ему новые ноги и отводит его в Волшебный Лес, где Пиноккио одевают в тонкое одеяние из лесного вещества, а сам уходит в город и меняет свой плащ на Азбуку для Пиноккио.

С 15 октября в прокате

Театры

«Леонардо» 16+

Фото: пресс-служба театра

Режиссёр: Юрий Грымов. В ролях: Дмитрий Бозин, Юрий Анпилогов, Жанна Чирва, Алексей Багдасаров, Александр Толмачёв, Богдан Щукин, Мария Орлова, Александр Борисов

Большая премьера. Спектакль «Леонардо» — вторая часть трилогии Юрия Грымова «Антихрист и Христос» по мотивам романа Дмитрия Мережковского. История повествует о жизни и творчестве гения эпохи Возрождения Леонардо да Винчи. Как создавалось величайшее произведение художника, таинственная «Мона Лиза», и действительно ли Джоконда была любовью всей его жизни. На глазах у зрителей Леонардо нарисует своего легендарного «Витрувианского человека» и напишет «Тайную вечерю». Костюмы эпохи Возрождения в деталях воспроизвела художник Ирэна Белоусова. В спектакле звучит голос Марии Каллас.

17 октября, 19:00, Театр «Модерн»

«Свадьба Кречинского» 16+

Фото: Германа Жигунова

Режиссёр: Гульнара Галавинская. В ролях: Антон Хабаров, Александр Тютин, Анна Цанг, Галина Бокашевская

Постановка по мотивам трилогии Сухово-Кобылина. История азартного игрока Кречинского, привыкшего ставить на кон свою честь и готового принести в жертву страсти судьбу влюбленной Лидочки Муромской. В его мире всё искрится, манит, затягивает в круговорот красивой, роскошной жизни. И перед этим гипнотическим шоу невозможно устоять. Чтобы спасительная свадьба с Лидочкой состоялась, Кречинский решается на самую изощренную и рискованную Игру в своей жизни.

16 октября, 18:00, Московский Губернский театр

«Татьянин вечер: встреча с Татьяной Васильевой» 18+

Фото: neglinka29.ru

Татьяна Васильева не первый раз проводит творческий вечер в «Школе современной пьесы». Народная артистка всегда делится личным и сокровенным, отвечает на вопросы зрителей, раскрывая секреты театрального закулисья. Только для зрителей ШСП откровенный рассказ об актерской судьбе Татьяны Васильевой, отрывки из ее фильмов и спектаклей с участием, яркие эпизоды биографии и живое общение.

16 октября, 20:00, театр «Школа современной пьесы», сцена «Зимний сад»

«Театральный экспресс» 12+

Фото: пресс-служба театра

Режиссер: Роберт Фомин, Максим Тиунов. В ролях: Антон Балушев, Светлана Вакуленко, Татьяна Валешняя, Ольга Вологжина, Милена Дымова, Елена Ерихина, Мударис Музафаров, Вадим Николаев, Сергей Родин, Сергей Семененко, Игорь Стрелкин.

Создатели спектакля предлагают зрителям путешествие-воспоминание по истории театра — с первого выпуска студии при Щукинском училище, ставшего основой коллектива в 1962 году, до сегодняшнего дня. В сценических номерах артисты вспомнят о коллегах разных лет, о наиболее интересных гастролях, представят танцевальные, песенные, пластические номера по мотивам знаковых постановок. Также гости увидят попурри из спектаклей театра.

14 октября, 17:00, Театр Мимики и Жеста

Выставки

«Новый взгляд. Русская лаковая миниатюра» 0+

Фото: пресс-служба музея

Выставка приурочена к выпуску энциклопедии лаковой миниатюры, в которой опубликованы шедевры коллекций музеев и частных собраний России, в которую вошло более 500 экспонатов. В этом году отмечает юбилей ее автор — Людмила Пирогова, известный специалист искусства лаковой живописи, заслуженный работник культуры РФ. Ей удалось собрать одну из лучших в России коллекций лаковой миниатюры.

С 14 октября до 20 ноября, Всероссийский музей декоративного искусства

Экспозиция современного искусства под открытым небом 0+

Фото: пресс-служба парка

При поддержке Третьяковской галереи в подмосковном Парке Малевича проходит выставка произведений современных российских авторов. Вдохновленные идеями русского авангарда, произведения современных художников переосмысляют наследие XX века. В экспозицию вошли семь объектов, созданных в разные годы Франциско Инфанте-Арана, Вячеславом Колейчуком, Леонидом Тишковым, Аристархом Чернышевым и Игорем Шелковским.

До 31 января, Парк Малевича (Барвиха, Одинцовский район)

«Столыпины. Семья и династия» 0+

Фото: РИА Новости/Юрий Артамонов

Выставка рассказывает о дворянском роде Столыпиных, к которому по материнском линии принадлежал Михаил Юрьевич Лермонтов, и о влиянии династии на творчество поэта. На выставке представлены уникальные материалы из коллекции Государственного музея истории российской литературы имени В.И. Даля, личные вещи, редкие книги, фотографии, портреты, альбомы с шутливыми стихотворениями, гербарии и предметы усадебной жизни. Экспозиция создает цельную картину истории взаимоотношений поэта с родственниками по линии Столыпиных.

С 15 октября до 12 февраля, Дом-музей М.Ю.Лермонтова

«Трын*Трава. Современный русский стиль» 0­+

Фото: пресс-служба музея

В атмосфере русской усадьбы свои работы представят 70 российских дизайнеров, скульпторов, художников, специалистов по текстилю, керамистов, мастеров старейших декоративных производств — все они продемонстрируют зрителю свои произведения, объединенные идеей поиска и осмысления русского стиля в предметном дизайне сегодня. Это проект, который рожден из любви к русскому наследию, культуре и желания сохранить коды русского стиля.

До 20 октября, Музей-Усадьба Муравьевых-Апостолов

Концерты

Владимир Федосеев — 90 лет 12+

Фото: meloman.ru

Московская филармония открывает серию концертов, посвященную юбилею Владимира Федосеева. 5 августа народному артисту СССР исполнилось 90 лет. Маэстро встанет за пульт Большого симфонического оркестра имени П.И. Чайковского, который возглавляет с 1974 года. В программе вечера — Вторая симфония Рахманинова и «Патетическая оратория» Свиридова, любимого композитора Владимира Федосеева. Вокальные партии исполнят Полина Шамаева и Николай Диденко.

15 октября, 19:00, Концертный зал имени П. И. Чайковского

Сольный концерт пианиста Якова Кацнельсона 12+

Фото: пресс-служба организатора

Вечер фортепианной музыки. На концерте пианист Яков Кацнельсон исполнит сразу несколько произведений Бетховена — прославленную Сонату № 8 до минор («Патетическую»), известную своей пассионарностью и огромной взрывной энергией, а также Рондо для фортепиано соль мажор, Фантазию для фортепиано соль минор и Анданте (Andante Favori) для фортепиано фа мажор. Прозвучит и Соната для фортепиано си минор Ференца Листа, в которой композитор приоткрывает темную сторону мира.

19 октября, 19:00, Соборная палата

«Лист Project» 12+

Фото: zaryadyehall.ru

МГАСО и пианист Александр Гиндин представят настоящее музыкальное событие сезона — второй концерт из диптиха «Лист Project», творческого проекта, в который вошли все сочинения Ференца Листа для фортепиано с оркестром. За дирижерским пультом — маэстро Николай Цинман. В программе — Концерт № 3 для фортепиано с оркестром, «De Profundis» для фортепиано с оркестром, Концерт № 1 для фортепиано с оркестром, «Гексамерон», «Лелио» Гектора Берлиоза и Ференца Листа и «Totentanz» («Пляска смерти»).

18 октября, 19:00, Зал Зарядье

«Музыкальные хиты Голливуда» 6+

Фото: предоставлены пресс-службой оркестра «Русская Филармония»

«Титаник», «Агент 007 Джеймс Бонд», «Миссия невыполнима», «Игра престолов», «Профессионал», «Крестный отец», «Серенада солнечной долины», «Вестсайдская история», «Эммануэль», «Список Шиндлера», «Артист», «Ла-Ла Лэнд». Самые известные музыкальные хиты голливудских фильмов. Саундтреки к этим блокбастерам сегодня не менее популярны, чем сами фильмы. Эти мелодии во многом способствовали успеху фильмов, а впоследствии обрели новую самостоятельную жизнь. На вечере произведения прозвучат в исполнении Симфонического оркестра Москвы «Русская филармония». Солистка — Мари Карне (вокал).

18 октября, 19:00, Дом Музыки, Светлановский зал

Фестивали

XVI Международный фестиваль дикой природы «Золотая черепаха» 0+

Фото: wnfest.ru

На площади более 3 тыс. кв. м представлено 425 работ — финалистов творческого конкурса дикой природы, в котором в 2022 году приняли участие 4252 автора из 111 стран. Посетители смогут восхититься уникальными образами дикой природы, почувствовать ее красоту, хрупкость и совершенство, наслаждаясь работами звезд мировой фотографии.

Это социально-ориентированное мероприятие, в рамках которого реализуется инклюзивный проект «Белая книга». Для слепых и слабовидящих организована специальная выставка фоторабот, которые выполнены в технологии тактильной печати 3D: благодаря ей люди с ограниченными возможностями познакомятся с работами лучших фотографов.

С 15 октября по 20 ноября, Новая Третьяковка, Западное крыло

IV Международный фестиваль Saint-Petersburg Digital Opera 6+

Фото: пресс-служба фестиваля

В рамках фестиваля впервые пройдет Международный конкурс мультимедиасценографии и режиссуры в театре — Digital Opera Performance. Он объединяет жанр оперы и актуальное цифровое искусство. 20 мультимедиа-специалистов, вышедших в финал, представят свои работы, созданные в команде с Международным симфоническим оркестром «Таврический» под управлением Михаила Голикова и выдающимися оперными артистами. Оценивать работы будут известные театральные художники, режиссеры, продюсеры и директора театров. Среди них — Умберто Фанни (Оман), Вильям Грациози (Италия), Николай Скорик (Россия), Мартин Хрушка (Чехия), Мартин Понс (Аргентина).

14–15 октября, Эрмитажный театр (Санкт-Петербург).