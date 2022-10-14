Олл ю нид из «Лавстори»: дебют Петра Тодоровского добрался до проката

Дебюты Петра Тодоровского и Фёдора Лаврова, утраченный шедевр Дзиги Вертова, самый дорогой фильм в истории Китая и бенефис балерины Парижской оперы. У рекордсмена проката «Сердце Пармы» в этот раз достойные конкуренты, которые смогут если не оттянуть на себя часть аудитории, то как минимум развлечь тех, кто уже посмотрел экранизацию Алексея Иванова. «Известия» разбираются, на что пойти в кино в этот уикенд.

«Лавстори»

16+

Режиссер: Петр Тодоровский. В ролях: Александр Петров, Вильма Кутавичюте

Пять лет — именно столько (даже чуть больше) ждал дебют Петра Тодоровского выхода в российский прокат после премьеры на кинофестивале «Окно в Европу» в Выборге. И было ощущение, что релиз не случится никогда, «Лавстори» останется в памяти у тех нескольких десятков зрителей, что видели картину в 2017 году.

Прием фильма после премьеры был неоднородным. Молодые критики-синефилы тогда подняли «Лавстори» на щит, чувствуя в юном Тодоровском своего. Действительно, роуд-муви — один из самых киноманских жанров, а у Тодоровского он еще и перемежается с флэшфорвардами в виде интервью, которые как бы дают два героя этой истории какое-то время спустя. Тоже известный прием, Вуди Аллен его часто использовал, например. Но критики более старшие и пресыщенные роуд-муви отмечали, что у фильма есть ряд проблем с композицией, темпом и финалом. Возможно, скажем в скобках, автор фильма за пять лет учел замечания критиков и сделал картину безупречной. Теперь у каждого есть шанс вынести вердикт самому.

Сюжет же фильма построен на том, что молодой водитель лимузина (Александр Петров) получил выгодный заказ — отвезти в Сочи из Москвы некую девушку (Вильма Кутавичюте), а девушка эта оказалась его бывшей зазнобой. И вот едут они по М4, сворачивая то туда, то сюда, и чувства в них клокочут, никак не давая завершить, в общем, не такую уж долгую дорогу. В общем, понятно, что поскольку персонажи довольно условные, как и среда, в которую их поместили, то это — сказка, притча, где атмосфера важнее правдоподобия. Она в «Лавстори» есть. Но всё же очень интересно сравнить этот фильм и вторую картину Тодоровского «Здоровый человек», которая снята вот только что и выйдет через месяц в кино. Совсем другое кино, жесткое, актуальное, куда более зрелое, хотя и заряженное куда меньшими оптимизмом и верой в светлое будущее больших чувств.

«История гражданской войны»

12+

Режиссер: Дзига Вертов. Режиссер восстановления: Николай Изволов

Появление этого фильма на большом экране — событие. Да, большинству российских зрителей пришлось ждать этого момента целый год — с тех пор, как в ноябре 2021-го состоялась громкая премьера «Истории гражданской войны» на IDFA в Амстердаме. Но сейчас, когда фильм стартует, сразу видно, насколько разобщен зритель. Для одних само имя Дзиги Вертова — уже гарантия шедевра, ведь это один из величайших мастеров мирового кинематографа, поэт неигрового киноискусства, гений, наследие которого еще предстоит расшифровывать, как он сам в своих лентах «расшифровывал мир». Для других, и их куда больше, чем кажется, никакого Вертова не существовало, и для них понадобится длительное объяснение того, почему выход «Истории гражданской войны» настолько значим. Об этом мы подробно написали как раз год назад, когда состоялась мировая премьера.

Но можно сейчас абстрагироваться от разговоров о поэтике экранных средств и сказать кратко следующее. Этот фильм был снят 100 лет назад и сразу был положен на полку, исчез, казалось, навсегда, когда его посмотрело партийное руководство. Всё потому, что максимальное честное, действительно документальное изображение войны (а Вертов был на войне, проехал через всю страну, пусть и не солдатом, а именно кинематографистом, фактически журналистом) не очень согласовывалось с генеральной линией. Тут не было мифа, зато был застрявший на пашне грузовик с красноармейцем, свежие могилы перед храмом, атаман, менявший стороны, и смеющиеся молодые анархисты. Не было Ленина, зато было много Троцкого, который на самом деле и победил в той войне, что далеко не всем большевикам было по душе. «История гражданской войны», при всей понятной наивности многих своих элементов, — это произведение актуальное и бесконечно важное, а подвиг собравшего этот фильм практически с нуля Николая Изволова переоценить невозможно.

«Шагни вперед»

16+

Режиссер: Седрик Клапиш. В ролях: Марион Барбо, Хофеш Шехтер, Дени Подалидес, Мюриэль Робен

Классик французского кино Седрик Клапиш вводит в кино новую актрису-дебютантку — приму Парижской оперы Марион Барбо, которая специализируется как на классическом балете, так и на современном танце. Собственно, и весь фильм подстроен под нее. Сначала ее героиня получает на подмостках две травмы подряд — измену любимого и перелом лодыжки. Потому ей нужно понять, как собрать себя обратно и продолжить жить. Рядом не в меру нежный физиотерапевт, строгий отец и занятые своими делами подруги-балерины. В общем, тоска и уныние. К счастью, героиня отправляется с друзьями в особняк к богатой меценатке, у которой прямо дома репетирует известный коллектив современного танца. И бывшая балерина очень внимательно следит за их тренировками.

Честно говоря, фильм Клапиша может сильно раздражать. Прежде всего тем, что перед нами — мотивационная мелодрама, и все в кадре заряжены какой-то неестественной бодростью. Тут целая галерея суперспециалистов, состоявшихся в своей области, достаточно обеспеченных, чтобы не думать о выживании. Дорогие интерьеры, стильная одежда, на всем отпечаток такой сытости, что поневоле начинаешь злиться и вспоминать сельские нужники и неподъемные штрафы за парковку, не говоря уже о куда более важных проблемах. «Шагни вперед» сегодня смотрится как фильм эскапистский, из какой-то другой реальности, про каких-то других людей. В этом его сила — и его уязвимость, потому что за рассуждениями о силе искусства и важности самоопределения стоит уверенность в завтрашнем дне, которая сегодня выглядит непозволительной, даже в чем-то противоестественной роскошью.

«Сказка для старых»

18+

Режиссеры: Фёдор Лавров, Роман Михайлов. В ролях: Кирилл Полухин, Фёдор Лавров, Роман Михайлов, Евгений Ткачук, Олег Васильков, Олег Гаркуша

Фёдор Лавров уже не готов удовлетворяться тем, что он один из самых востребованных артистов нашего кино, причем фильмография его более чем достойная, совмещающая артхаус, жанр и громкие сериалы. Теперь он еще и дебютировал в режиссуре, причем сразу с фильмом трудным, суровым, метафизическим, да еще и сам сыграл там главную роль. И позвал туда сильных артистов разных поколений, чтобы еще интереснее и сложнее получилось.

В итоге криминальный арт-триллер победил в Ханты-Мансийске на МКФ «Дух огня», это в киносообществе считается довольно престижным, фестиваль знаковый, с историей и высокими требованиями к дебютам. Мрачный, холодный, этот фильм малосовместим с комедийным амплуа, которое часто мешает рассмотреть драматический талант Лаврова. А драматург Роман Михайлов теперь будет чуть лучше знаком кинозрителю. В «Известиях» вышли в разное время два интервью об этом фильме — одно с Кириллом Полухиным, другое — с Олегом Гаркушей. Такое тоже не слишком часто случается.

«Битва на озере 2»

18+

Режиссеры: Чэнь Кайгэ, Цуй Харк, Данте Лам, Хуан Цзяньсинь. В ролях: Джеки У, Джексон И, Чжу Явэнь, Ли Чэнь

Если хочется полностью расслабиться и получить удовольствие от похода в кино, не отягощая себя грустными мыслями, то «Битва на озере 2», она же «Битва на Чосинском водохранилище» — идеальный вариант. Чистое пропагандистское зрелище, созданное при бдительном присмотре Компартии Китая, при этом еще и самый дорогой фильм в истории КНР. Более $250 млн, чтобы создать большой военный блокбастер о Корейской войне, осуждающий американцев и прославляющий Китай.

Первая «Битва» (бюджет $200 млн) — самый кассовый релиз в истории Китая, он собрал почти миллиард долларов — правда, и смотрели его практически только в Китае, на других территориях прокат и сборы ничтожны. В прошлом году «Битва» стала вторым релизом по сборам в мире, а еще это самый кассовый неанглоязычный фильм в истории кино. Вторая «Битва» выступила несколько скромнее, в Китае она в начале этого года собрала «всего лишь» $626 млн, она сейчас на седьмом месте среди самых кассовых фильмов года в мире. Но выглядит новая «Битва» очень дорого и навороченно. Просто ее надо рассматривать, а не смотреть, но ведь такое кино тоже нужно.

«Дикий мужчина»

18+

Режиссер: Томас Данесков. В ролях: Расмус Бьерг, Заки Юссеф, Бьорн Сундквист, Софи Гробёль

Датский юмор — особенный. Но почему-то он почти всегда попадает точно в цель, будь то «Еще по одной» Томаса Винтерберга или «Королевство» Ларса фон Триера. Всё равно — снято это словно бы про нас, поэтому в России так любят датские комедии, мрачноватые, грубоватые, но какие-то очень свои, близкие, родные.

Вот и история о менеджере-дауншифтере, который бросил всё — да и ушел в горы, подальше от цивилизации. Надел на себя звериную шкуру, вооружился топором. Чтобы почувствовать себя наконец-то мужиком, ведь современный мир дает для этого не так много возможностей. В России как раз в этом году вышел фильм о том же самом — «По-мужски» Максима Кулагина. Да и вообще, мы сильно озадачены тем, как в объективной реальности сильных женщин и ослабевших мужчин защитить свое эго хотя бы для самих себя. У Кулагина получилось трагично, у датчан — смешно. Маскулинность, как ее ни рассматривай, всегда отдает инфантильностью, и тут хоть плачь, хоть смейся — результат один.