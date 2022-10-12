Граждане Польши поддерживают идею размещения ядерного оружия в стране

Более половины граждан Польши хотят, чтобы на территории их страны разместили американское ядерное оружие, свидетельствуют результаты соцопроса, проведенного лабораторией IBRiS. 54,1% респондентов считают, что их страна должна участвовать в программе НАТО Nuclear Sharing, передает телеканал «Известия». Против высказались лишь 29,5% опрошенных, остальные своим мнением не поделились. Согласно данным опроса, активнее других за размещение в Польше ядерного оружия выступают сторонники правящей партии «Право и справедливость», люди моложе 29 лет и жители крупных городов.

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