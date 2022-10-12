Начальника отдела судебных приставов заподозрили в мошенничестве в Уфе

В Уфе по подозрению в мошенничестве задержали начальника районного отделения службы судебных приставов. Об этом сообщает СУ СКР по республике.

Следствие полагает, что в июне 2022 года подозреваемый ввел в заблуждение женщину, которая задолжала за жилищно-коммунальные услуги 133 тыс. рублей. Он убедил уфимку передать деньги ему якобы для упрощения исполнительной процедуры, пишет «МедиаКорСеть».

Полученные средства мужчина присвоил себе и распорядился по своему усмотрению. Должнице при этом он выдал поддельные квитанции о перечислении всей суммы на счет Управления Федерального казначейства республики.

В отношении начальника районного отделения судебных приставов возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения». Мужчину задержали, на его рабочем месте и по месту жительства изъята документация, имеющая значение для следствия. Расследование продолжается.