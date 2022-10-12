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Dacia планирует удивить на парижском автосалоне концептом Hybrid 140

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Фото: autobild.de
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Компания Dacia планирует показать на Парижском автосалоне 2022 года, который откроется 17 октября, новый логотип своего бренда. Кроме того, компания представит совсем нехарактерную для своего модельного ряда модель Hybrid 140. Об этом 12 октября сообщило издание Autobild.

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Новый дизайн марки будет решен в современной минималистической манере: переплетающиеся буквы D и C будут похожи на звенья в цепи.

Модель Hybrid 140 должна будет продемонстрировать первый гибридный привод от Dacia. До сих пор компания была верна традициям разработки автомобилей, которые оснащались классическими бензиновыми и дизельными моторами.

Специалисты выяснили, что передовая технология достанется машине от родственной марки Renault. В компании уточнили, что гибридный привод будет использован в кроссовере Jogger. Технических подробностей издание не привело. Известно, что поставки модели Dacia Jogger Hybrid 140 в Европе запланированы на весну 2023 года.

Издание предположило, что концептуальный автомобиль, который покажут на парижской автовыставке, поможет бренду Dacia объяснить, что политика компании направлена на минимально возможное негативное воздействие на окружающую среду.

22 сентября в компании Dacia выразила мнение, что бренд будет производить недорогие автомобили с традиционными моторами столько, сколько позволит европейское законодательство. Выпуск традиционных автомобилей с ДВС под маркой Dacia станет неким противовесом полностью электрической стратегии Renault. В Dacia не хотят прощаться с ископаемым топливом как средством движения до 2035 года, об этом высказался глава Dacia Дени Ле Вот.

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