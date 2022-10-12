Президент Литвы попал в скандал из-за сравнения армии ФРГ с меркантильной девушкой

Шутка президента Литвы Гитанаса Науседы вызвала негодование литовских женщин. Как сообщает 12 октября телекомпания LRT, после того, как глава государства сравнил армию Германии с меркантильной девушкой, на него обрушился гнев возмущенных феминисток и правозащитников.

«Немецкая армия — это не девушка, которую можно пригласить провести хороший вечер на свежем воздухе, ей нужен брачный договор», — сказал Науседа.

После этого глава управления по правам человека Юрате Юшкайте выразила мнение, что замечание президента — это «типичная сексистская речь о женщинах, в которой они стали инструментом мужчины, а не активной личностью со своим собственным мнением».

Правозащитники обвинили литовского лидера в обесценивании женщин.

«Президент страны не должен позволять себе такие высказывания. Грустно, что Литва продолжает следовать плохим традициям: раньше у нас был премьер, который говорил, что женщины должны украшать кабинет, а теперь президент, который позволяет себе такие шутки», — выразила мнение доктор Центра развития равных возможностей для мужчин и женщин Маргарита Янкаускайте.

В июле 2019 года сообщалось, что занимавшая в то время пост премьер-министра Великобритании Тереза Мэй сочла неприемлемыми высказывания экс-президента США Дональда Трампа в адрес представительниц Демократической партии в конгрессе США. На тот момент еще главу Белого дома раскритиковали за его сообщения в Twitter, в которых он предложил женщинам-демократам, приехавшим из других стран, «уехать обратно» и наладить жизнь на родине.

В ответ спикер нижней палаты конгресса Нэнси Пелоси назвала слова Трампа ксенофобскими.