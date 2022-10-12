Кот Ларри отогнал хищного зверя от резиденции премьер-министра Великобритании

Кот Ларри, проживающий в резиденции премьер-министра Великобритании, отогнал лису от дверей Даунинг-стрит, 10.

Камеры наблюдения засняли, как ночью лиса подкралось к резиденции премьер-министра страны Лиз Трасс. Кот встал на защиту своего дома, хотя дикое животно было в два раза больше. Ларри бросился на лису и отогнал ее от резиденции — хищник скрылся в кустах.

В июле кот Ларри, у которого есть собственные страницы в социальных сетях, призвал выселить бывшего премьер-министра страны Бориса Джонсона из резиденции на фоне политического кризиса в Великобритании. В Twitter аккаунте кота говорилось, если Джонсон не уйдет в отставку к 10 утра, то он сам встанет на его место. В сентябре Ларри подтвердил отъезд бывшего главы кабмина.

Ларри служит в резиденции британского премьер-министра с 2011 года, с тех пор как его взяли из приюта. Он успел поработать главным мышеловом при четырех премьерах — при Дэвиде Кэмероне, Терезе Мэй, Борисе Джонсоне и сейчас при Лиз Трасс.