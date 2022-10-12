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ЕК порекомендует дать Боснии и Герцеговине статус кандидата в члены ЕС

Welt: ЕК порекомендует предоставить Боснии и Герцеговине статус кандидата в члены ЕС
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Фото: Global Look Press/dpa/Philipp von Ditfurth
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Еврокомиссия (ЕК) намерена рекомендовать главам государств и правительств стран Евросоюза (ЕС) как можно скорее предоставить Боснии и Герцеговине (БиГ) статус кандидата на вступление в сообщество. Об этом в среду, 12 октября, сообщает немецкая газета Welt со ссылкой на источники в Брюсселе.

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Как уточняет издание, этому намерению ЕК способствует «существенный» прогресс в проведении реформ в БиГ. Указывается, что несмотря на то, что страна еще не выполнила все 14 необходимых приоритетов реформ, она добилась значительного успеха в осуществлении некоторых преобразований.

Газета пишет, что перед тем как начнутся конкретные переговоры о вступлении, Боснии и Герцеговине предстоит выполнить ряд поставленных перед ней Еврокомиссией задач.

Тем не менее, как уточняет Welt, БиГ в качестве официального кандидата на вступление в ЕС, уже получает крупную финансовую поддержку от Брюсселя в рамках так называемой предварительной помощи.

Сообщается, что страна уже подавала заявку на членство в ЕС в 2016 году.

Как ожидается, рекомендация ЕК будет объявлена позднее в среду.

26 сентября стало известно, что ЕС готов предоставить БиГ статус страны-кандидата и считает необходимым ввести безвизовый режим для частично признанного Косово. Об этом «Известиям» сообщили в Совете ЕС, при этом конкретный срок, когда это может произойти, в Брюсселе не называли.

«Известия» также поинтересовались у Евросовета, когда и при каких обстоятельствах Брюссель был бы готов отменить для Западных Балкан визовый режим. По сути, речь идет о том, чтобы ввести безвиз только для частично признанного Косово — с пятью другими странами он уже действует.

С призывом ускорить интеграцию Западных Балкан в Евросоюз страны региона выступили 12 сентября — на саммите в Словении в рамках процесса Брдо-Бриони. В итоговом заявлении из шести пунктов было два конкретных призыва: к концу 2022 года предоставить БиГ статус страны-кандидата и ввести для всех стран Западных Балкан безвизовый режим.

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