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В ГИБДД предложили новый подход к системе оказания первой помощи при ДТП

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Госавтоинспекция России намерена разработать новые принципы оказания первой помощи пострадавшим в ДТП. Об этом в рамках Международной выставки-форума «Дорога-2022», проходящей в Казани, 12 октября «Известиям» рассказал заместитель начальника ГУОБДД МВД России Ленар Габдурахманов.

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По его словам, в 2022 году почти 60% людей, погибших в авариях, скончались до приезда на место «Скорой помощи». Исправить ситуацию по мнению Габдурахманова поможет своевременное извещение о ДТП бригад медиков и аварийно-спасательных служб.

«Зачастую после аварии, которая произошла в малонаселенной местности или на автодороге с низкой интенсивностью движения в условиях неустойчивого покрытия сотовой связи, информация о происшествии поступает в экстренные службы с опозданием», — отметил Ленар Габдурахманов.

Он подчеркнул, что на место аварии первыми прибывают инспекторы ДПС, которые и оказывают помощь пострадавшим в ДТП. Чтобы она была оказана квалифицированно, в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения» в подразделения Госавтоинспекции с 2019 по 2022 годы поступило 13 тыс. новых патрульных автомобилей, 12,5 тыс. комплектов укладок для оказания первой помощи. Кроме того, Ленар Габдурахманов отметил, что инспекторский состав регулярно проходит обучение по программам оказания первой помощи. Такие курсы уже окончили более 9 тыс. сотрудников, а еще 30 тыс. инспекторов ДПС должны пройти специальное обучение.

Другим фактором, который тормозит своевременное оказание первой помощи пострадавшим в ДТП, Ленар Габдурахманов назвал удаленность мест дислокации спасателей и медиков от автотрасс и дорог.

«В ряде случаев от мест базирования спасателей до места ДТП экстренным службам приходится приезжать более 100 километров», — отметил заместитель руководителя Госавтоинспекции РФ.

Он предложил развернуть на федеральных автомобильных дорогах достаточное количество пунктов экстренной медицинской помощи.

3 октября стало известно, что по данным Научного центра безопасности дорожного движения МВД РФ, неудовлетворительное состояние дорог стало основной или сопутствующей причиной более трети всех ДТП, зафиксированных в России за первое полугодие 2022 года. Количество таких происшествий по сравнению с 2021 годом снизилось почти на 22%. Во многом это произошло благодаря сотрудникам подразделений дорожного надзора ГИБДД, которые следят за состоянием улиц и дорожной инфраструктуры.

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