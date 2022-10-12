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ПАО «ФСК ЕЭС» сменило название

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Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов
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Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» (сокращенно — ПАО «ФСК ЕЭС») изменило наименование на Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания — Россети» (сокращенно — ПАО «Россети»). Соответствующие изменения внесены в Единый государственный реестр юридических лиц.

Решение о смене названия было принято на внеочередном собрании акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» в сентябре. Оно связано с реорганизацией компании, к которой присоединяются «Россети», «Томские магистральные сети», «Кубанские магистральные сети» и «ДВЭУК — ЕНЭС».

Акционеры также решили увеличить уставной капитал. «Объем дополнительной эмиссии составит 1 748 834 450 193 обыкновенных акций номинальной стоимостью 50 копеек каждая. Ценные бумаги будут размещены путем конвертации в них обыкновенных и привилегированных акций ПАО "Россети", обыкновенных акций АО "ДВЭУК — ЕНЭС", привилегированных акций типа А ОАО "Томские магистральные сети"», — отметили в тогда «Россетях».

Также на собрании была утверждена новая редакция устава ПАО «ФСК ЕЭС», а также изменения, связанные со сменой фирменного наименования. Кроме того, акционеры собирались обратиться в Министерство юстиции РФ с заявлением о выдаче разрешения на включение в новое фирменное наименование слова, производного от «Российской Федерации» или «России».

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