Great Wall запланировала производство шестиколесного пикапа Shanhai Poer

Компания Great Wall Motors планирует запустить в производство полноприводный гибридный шестиколесный пикап, его построят на базе машины Tank 500. Об этом 12 октября сообщило издание «Китайские автомобили».

По оценке издания, на запуск в серию достаточно неординарного легкого грузовика в Great Wall решились после того, как компания получила в Китае патент на шасси колёсной формулы 6×6.

Пикап Great Wall Shanhai Poer будет адресован любителям путешествий. Машину построят не на базе пикапа Great Wall Poer, а на основе внедорожника Tank 500. Уже известно, что кузов шестиколесного Shanhai Poer будет на 300 мм длиннее стандартной версии пикапа Poer. Колесная база составит 3350 мм.

Под капотом новой модели будет бензиновый трехлитровый V6 разработки GWM. Мощность мотора составит 354 л. с. Двигателю будет помогать 48-вольтовый стартер-генератор. Силовой агрегат будет работать в паре с девятиступенчатым «автоматом».

По информации издания на рынке может появится сразу две версии шестиколесного Shanhai Poer, машины будут с разным дизайном кузова. Одну будет выпускать китайское тюнинг-ателье Cyberspace, другую -— Great Wall.

На серьезные намерения компании GWM по запуску пикапа 6×6 в производство указала новая серия патентов, которые попали в сеть. На них подробно описано шасси машины, похожей на Shanhai Poer. На чертежах изображена длинная рама лестничного типа и две задних оси. В сопроводительной информации к патенту указано, что на раму может крепиться тяговая батарея. Это говорит о том, что предусмотрена полностью электрическая версия машины.

4 октября в Great Wall сообщили, что изменили стоимость пикапа Poer для российского рынка. Он стал дешевле на 100 тыс. рублей за счет появления нового базового исполнения Comfort с механической коробкой передач. «Механика» составила пару хорошо известному двухлитровому дизельному турбомотору мощностью 150 л. с. Производитель сообщил, что расход топлива у пикапа с механической коробкой будет чуть больше — 9,9 л на 100 км пути в смешанном цикле против 9,5 л у версии с «автоматом».