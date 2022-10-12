Реклама
Прямой эфир
Мир
В Чехии заявили об отказе ЕС от идеи потолка цен на газ из России
Мир
Путин заявил о «рекламе» украинскими террористами своей деятельности в интернете
Происшествия
Предотвращена попытка ВСУ высадиться в Запорожской области
Мир
В Кремле раскритиковали инициативу G7 по передаче активов России Украине
Общество
Путин назвал обстрелы ЗАЭС актом атомного терроризма
Мир
Опрос выявил поддержку поляками размещения ядерного оружия США в стране
Армия
Песков отметил необходимость привести мобилизационную систему в порядок
Мир
Украинские СМИ сообщили о воздушной тревоге в центре и на юге Украины
Мир
В Вашингтоне обстреляли служебный автомобиль посольства Азербайджана
Экономика
ЦБ предупредил о замедлении выдачи ипотеки
Мир
Финляндия заявила о готовности НАТО «вступиться» за страну
Авто
В Москве сократилось количество ДТП с участием мототранспорта на 15,8%

В Москве сократилось количество ДТП с участием мототранспорта на 15,8%

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В столице инспекторы ДПС отметили сокращение числа ДТП с участием мотоциклистов на 15,8% за девять месяцев 2022 года. Число погибших и раненых людей в таких дорожных авариях уменьшилось на 18,2% и 17,6% соответственно. Об этом 11 октября сообщил официальный Telegram-канал ГИБДД Москвы.

То яма, то канава: как работает дорожный надзор ГИБДД
«Известия» искали выбоины и неровности на столичных улицах

В авариях с мототранспортом пострадали 576 человек, погибли - 27, были ранены 602 человека. По мнению столичных инспекторов ДПС основными причинами ДТП с участием мотоциклистов стали несоблюдение очередности проезда, нарушение правил перестроения и несоответствие скорости конкретным условиям движения.

Мотосезон в Москве вступает в завершающую фазу, в связи с этим в Госавтоинспекции столицы напомнили всем водителям мототранспорта быть еще более внимательными на дороге, строго соблюдать скоростной режим и правила маневрирования на дороге.

Такие рекомендации ведомством даны в связи с тем, что ночная температура воздуха стала опускаться до +2 градусов, а в Подмосковье иногда она падает до минусовых значений. Такие условия для эксплуатации двухколесной техники не совсем комфортные.

30 сентября столичная Госавтоинспекция подвела итоги аварийности с участием водителей без водительского удостоверения. За восемь месяцев 2022 года на территории Москвы произошло 132 ДТП с участием водителей, не имеющих водительских прав. В авариях погибли восемь человек и 162 пострадали. В ГИБДД столицы уточнили, что управление транспортным средством лицом, не имеющим водительского удостоверения, является грубым нарушением ПДД. Оно может привести к серьезным последствиям на дороге, так как водитель не имеет навыков безопасного управления автомобилем.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022