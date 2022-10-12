В Москве сократилось количество ДТП с участием мототранспорта на 15,8%

В столице инспекторы ДПС отметили сокращение числа ДТП с участием мотоциклистов на 15,8% за девять месяцев 2022 года. Число погибших и раненых людей в таких дорожных авариях уменьшилось на 18,2% и 17,6% соответственно. Об этом 11 октября сообщил официальный Telegram-канал ГИБДД Москвы.

В авариях с мототранспортом пострадали 576 человек, погибли - 27, были ранены 602 человека. По мнению столичных инспекторов ДПС основными причинами ДТП с участием мотоциклистов стали несоблюдение очередности проезда, нарушение правил перестроения и несоответствие скорости конкретным условиям движения.

Мотосезон в Москве вступает в завершающую фазу, в связи с этим в Госавтоинспекции столицы напомнили всем водителям мототранспорта быть еще более внимательными на дороге, строго соблюдать скоростной режим и правила маневрирования на дороге.

Такие рекомендации ведомством даны в связи с тем, что ночная температура воздуха стала опускаться до +2 градусов, а в Подмосковье иногда она падает до минусовых значений. Такие условия для эксплуатации двухколесной техники не совсем комфортные.

30 сентября столичная Госавтоинспекция подвела итоги аварийности с участием водителей без водительского удостоверения. За восемь месяцев 2022 года на территории Москвы произошло 132 ДТП с участием водителей, не имеющих водительских прав. В авариях погибли восемь человек и 162 пострадали. В ГИБДД столицы уточнили, что управление транспортным средством лицом, не имеющим водительского удостоверения, является грубым нарушением ПДД. Оно может привести к серьезным последствиям на дороге, так как водитель не имеет навыков безопасного управления автомобилем.