Мать и сын погибли в результате ДТП на Алтае

Водитель и его пассажирка погибли в результате столкновения двух автомобилей в селе Сугул в Республике Алтай. Об этом сообщает altapress.ru со ссылкой на региональное управление ГИБДД.

Автомобиль Lexus RX350 под управлением 32-летнего жителя Турочакского района врезался в Honda Fit. 23-летний водитель второй иномарки и его 55-летняя пассажирка скончались на месте. Известно, что погибшие были матерью и сыном.

В ходе проверки установлено, что водитель Lexus сел за руль в состоянии алкогольного опьянения.

11 октября в Ишимском районе Тюменской области легковушка столкнулась с двумя грузовиками. Травмы получили два человека.