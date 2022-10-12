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Мать и сын погибли в результате ДТП на Алтае

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Водитель и его пассажирка погибли в результате столкновения двух автомобилей в селе Сугул в Республике Алтай. Об этом сообщает altapress.ru со ссылкой на региональное управление ГИБДД.

Автомобиль Lexus RX350 под управлением 32-летнего жителя Турочакского района врезался в Honda Fit. 23-летний водитель второй иномарки и его 55-летняя пассажирка скончались на месте. Известно, что погибшие были матерью и сыном.

В ходе проверки установлено, что водитель Lexus сел за руль в состоянии алкогольного опьянения.

11 октября в Ишимском районе Тюменской области легковушка столкнулась с двумя грузовиками. Травмы получили два человека.

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