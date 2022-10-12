Пассажирский автобус насмерть сбил женщину на переходе в Перми

В Перми пассажирский автобус сбил на переходе женщину-пешехода. От полученных травм пермячка скончалась, сообщили ИА «Ура.ру» в региональном УГИБДД.

Авария произошла около 7 утра 12 октября на улице Мира. По предварительным данным, женщина переходила дорогу на разрешающий сигнал светофора, когда ее сбил автобус.

Пермячка получила различные травмы и была доставлена в больницу, где спустя непродолжительное время скончалась.

Известно, что в момент наезда в салоне автобуса находились 20 человек. Никто из них не пострадал.

По факту смертельного ДТП организована проверка. Все обстоятельства устанавливаются.

6 октября дорожная авария с участием автобуса произошла в Перми на улице Леонова. В общественный транспорт врезался ВАЗ-2114, который перед этим также столкнулся с «Ладой Ларгус». Пострадали три человека.