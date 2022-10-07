Три человека пострадали в массовом ДТП с участием автобуса в Перми

В Перми в результате столкновения двух автомобилей и автобуса пострадали три человека. Об этом 7 октября сообщает ИА «Ура.ру» со ссылкой на источник, близкий к правоохранительным органам.

Авария произошла утром 6 октября на улице Леонова. По предварительным данным, автомобиль ВАЗ-2114 занесло, он столкнулся с «Ладой Ларгус», а затем врезался в автобус с людьми. В результате пострадали пассажир автобуса и пассажир легковушки.

В краевом министерстве здравоохранения агентству рассказали, что на место выезжала бригада медиков скорой. В больницу госпитализированы 63-летняя женщина и 21-летний мужчина. Также пострадал 19-летний молодой человек, медицинскую помощь ему оказали на месте, от госпитализации он отказался.

Обстоятельства устанавливаются.

2 октября легковой автомобиль Mercedes врезался в автобус с пассажирами на остановке в Ростове-на-Дону. Водитель Mercedes совершал перестроение и не заметил автобус, после столкновения с общественным транспортом легковушка протаранила Kia Rio.