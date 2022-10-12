Экстренное предупреждение о сильном ветре объявили на Колыме

В Магаданской области объявлено экстренное предупреждение. Возможно возникновение чрезвычайных ситуаций на территории региона 13 октября.

ИА MagadanMedia со ссылкой на Центр мониторинга и прогнозирования ЧС пожарно-спасательного центра сообщает, что в ночь на среду, 13 октября, местами на востоке Ольского, побережье Омсукчанского городских округов ожидается ветер с порывами до 21 м/с.

В связи с неблагоприятными погодными условиями возможно нарушение функционирования объектов жизнеобеспечения, затруднения в работе всех видов транспорта, ограничения при проведении аварийно-восстановительных работ, нарушения в системе ЖКХ и работе дорожно-коммунальных служб, повреждение ЛЭП и линий связи, обрушение слабоукрепленных и ветхих конструкций.

Ранее ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус рассказал, что в этом году похолодание в Москве сдвигается на несколько недель — до конца октября. По его словам, обычно 11 октября в столицу приходят заморозки, но в этом месяце резкого погружения в глубокую осень не произошло.