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Синоптик рассказал о сдвиге прихода промозглой осени в Москву

Синоптик Леус: приход промозглой осени в Москву сдвигается на несколько недель
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Рамазани-Зубов
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Ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус рассказал, что в этом году похолодание в Москве сдвигается на несколько недель — до конца октября.

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В беседе с радио «Комсомольская правда» 10 октября специалист рассказал, что обычно 11 октября в столицу приходят заморозки, но в этом году все сдвигается на конец месяца.

«Погода будет по большей части теплее, чем она должна быть в октябре. Ну разве что дождей будет в последней декаде месяца побольше, чем обычно», — отметил Леус.

В октябре, по его словам, резкого погружения в глубокую осень не ожидается.

Ранее в центре погоды «Фобос» сообщили, что первый снег в столице в этом сезоне может выпасть в третьей декаде октября. По статистике, в XXI веке средняя дата первого заморозка в Москве приходится на 11 октября, а первый снег выпадает 15 октября. При этом, по текущим прогнозам, в 2022 году эти события произойдут позже своих климатических норм, пишет «Москва 24».

Во вторник, 11 октября, в столице ожидается переменная облачность, температура воздуха составит до +13 градусов в Москве и области. Осадков не прогнозируется, отмечает агентство городских новостей «Москва». Ветер переменных направлений, 2-7 м/c. Атмосферное давление составит 752 мм рт. ст.

Похолодание придет в столицу в ночь на среду, 12 октября: столбики термометров опустятся до минус одного градуса мороза, пишет сайт kp.ru. Местами возможен туман, будет дуть слабый ветер. Днем 12 сентября потеплеет до +9…+11 градусов, ожидается облачная и сухая погода.

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