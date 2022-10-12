Президент Литвы призвал сохранить запрет на въезд россиян и после отмены ЧП

Президент Литвы Гитанас Науседа считает необходимым сохранить запрет на въезд в Литву для российских туристов даже после отмены режима чрезвычайного положения. Об этом он заявил в интервью агентству BNS.

«Считаю, что сохранение запрета целесообразно. Мы должны искать способы максимально широкого спектра для воздействия как на правящий в России режим, так и на российское общество», - сказал Науседа.

Президент Литвы также заявил о необходимости усиления международной изоляции и санкций против России. По его мнению, санкции не являются панацеей, но работают вместе с другими инструментами, в том числе, запретом на туристические поездки.

7 сентября Литва, Латвия и Эстония договорились об ограничении на передвижение граждан РФ через границы с Россией и Белоруссией. Отмечалось, что исключение сделают для дальнобойщиков, дипломатов, членов их семей и для граждан, въезжающих в прибалтийские страны по гуманитарным причинам. На следующий день, 8 сентября, к ним присоединилась и Польша.

По мнению ряда российских экспертов, решение о закрытии границ для россиян может грозить Эстонии, Латвии и Литве серьезными экономическими потерями.

12 сентября прекратило свое действие соглашение об упрощенном визовом режиме между Россией и Европейским союзом, спустя 15 лет после подписания. Постпред РФ при ЕС Владимир Чижов также заявлял, что Россия не будет зеркально отвечать на визовые ограничения ЕС и останется открытой страной. Постпред РФ при ЕС считает такой шаг «проявлением зрелости и мудрости руководства».

Визовые ограничения и закрытия границ для россиян стали продолжением санкционной политики Запада на фоне проводимой РФ с 24 февраля спецоперации по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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