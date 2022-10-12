Генпрокурор рассказал о действиях в случае получения повестки по ошибке

Генпрокурор РФ Игорь Краснов 12 октября рассказал в интервью «РИА Новости», что делать получившему повестку в рамках частичной мобилизации, но не подпадающему под ее критерии.

«После получения повестки гражданину следует явиться в военкомат с актуальными данными о себе, документами, подтверждающими право на освобождение от частичной мобилизации», — объяснил генпрокурор.

Также он напомнил, что по поручению президента России Владимира Путина территориальные и военные прокуроры вошли в комиссии по частичной мобилизации.

«Подчеркиваю, ни одно обращение как к территориальному, так и к военному прокурору не остается без внимания. Очень много случаев, когда наше вмешательство позволило исправить ситуацию. Так, в Челябинске возвращен домой незаконно призванный на службу отец ребенка-инвалида, в Махачкале — мужчина с серьезными проблемами со здоровьем, у которого жена-инвалид и трое несовершеннолетних детей», — рассказал Краснов.

По его словам, во всех прокуратурах созданы горячие линии по вопросам проведения частичной мобилизации.

Кроме того, Краснов рассказал, что работа прокуроров с каждым отдельным обращением граждан по вопросам частичной мобилизации должна быть выполнена в срок до трех суток. По его словам, по всем обращениям проводятся оперативные тщательные проверки.

Ранее, 29 сентября, Путин призвал исправить все ошибки, связанные с частичной мобилизацией, и не допускать их впредь. Он отметил, что поручил включить в призывные комиссии прокуроров и реагировать на все случаи нарушений.

О начале частичной мобилизации Путин объявил 21 сентября. Он подчеркнул, что мера необходима для защиты суверенитета страны, ее территориальной целостности и обеспечения безопасности граждан. Призыву на военную службу будут подлежать граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе, и прежде всего те, кто проходил службу в рядах вооруженных сил, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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