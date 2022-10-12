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Банки повысили проценты по вкладам и кредитам

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Крупные банки в конце сентября и начале октября подняли ставки по вкладам и кредитам, несмотря на снижение ключевой. Об этом «Известиям» рассказали в финансовых организациях и маркетплейсах.

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Отмечается, что их доходность, согласно данным финорганизаций, увеличилась в диапазоне 0,5–1 п.п. Между тем с весны регулятор шесть раз снизил этот показатель: с рекордных 20% до текущих 7,5%.

Так, в ВТБ с 1 октября ставки по ряду рублевых депозитов выросли примерно на 1 п.п. Для физлиц с 29 сентября доходность по всей линейке вкладов в нацвалюте повышена до 0,8 п.п., рассказал лидер трайба «Сбережения и инвестиции» банка «Открытие» Александр Бородкин.

По словам зампредседателя «Зенита» Натальи Тутовой, ставки по всей линейке сберегательных продуктов в начале октября увеличены в среднем на 0,5 п.п. Также доходность по по ряду депозитных программ улучшили в Совкомбанке (до 7,5%), Сбербанке (до 7,2%), Росбанке (до 8–9% по накопительному счету).

Кроме того, ставки по потребительским займам пересмотрели девять организаций из топ-20, говорится в данных «Финуслуг» Мосбиржи. При этом проценты у ряда организаций, например Альфа-банка, Совкомбанка, Газпромбанка, на сайтах не изменились, так как вырос именно средний размер полной стоимости кредита (ПСК), уточнили в сервисе.

В связи с нестабильной геополитической ситуацией многие банки из топ-20 поднимают ставки по потребительским займам вразрез со снижением ключевой. Займы дорожают на фоне принятия законов о кредитных каникулах и списании долгов погибших мобилизованных граждан, считает младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Надежда Караваева. Кроме того, кредиторы сейчас пересматривают свою политику в сторону ужесточения, поэтому они будут повышать ставки по займам, в первую очередь для более рискованной категории клиентов — мужчин призывного возраста, не исключила она.

Подробности читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Банки делают свои ставки: проценты по кредитам и вкладам повышаются

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