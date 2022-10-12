Худрук «Нового театра» Бояков рассказал об открытии Нового театра

Новый театр откроется 18 ноября спектаклем «Лубянский гример» по мотивам рассказа Николая Лескова «Тупейный художник». Это история об актерах крепостного театра, сообщил «Известиям» худрук Эдуард Бояков.

«Сейчас все силы брошены на этот проект. Планируем играть каждый день, 32 спектакля в месяц. Сложнейшая задача. Большое количество составляющих. В частности, невероятная архитектура усадьбы Салтыковых-Чертковых. Не припомню, чтобы театральное действие происходило в подобном памятнике. Ни один московский театр, включая Большой и Малый, не может похвастаться подобной эклектикой, нарочитостью, сложностью интерьеров. В связи с этим возникает много проблем, потому что памятник — это памятник, тут ничего не прибьешь, не повесишь», — поделился худрук.

Вместе с тем он отметил, что красота интерьеров усадьбы настолько завораживает, что они сами по себе могут сыграть невероятную роль, подчеркнуть историю, которой дышит это место. Но это всего лишь рамка для того, чтобы сказать что-то свое, серьезное.

Также Эдуард Бояков рассказал об актерской антропологии, которая будет определять существование артистов в коллективе.

«Это работа с собой, со своим талантом, со своим режимом, со своей этикой. Важно, какая у тебя семья, чему ты служишь, каковы твои нравственные ценности», — подытожил худрук.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

«Судьба России решается в Донбассе»