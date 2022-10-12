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«Челси» во второй раз обыграл «Милан» на групповом этапе ЛЧ

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Фото: REUTERS/Alberto Lingria
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Английский футбольный клуб «Челси» в гостях обыграл итальянский «Милан» в матче четвертого тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 2:0.

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Первый мяч в ворота «Милана» на 21-й минуте забил Жоржиньо, автором второго гола стал Пьер-Эмерик Обамеянг, отличившийся на 34-й минуте.

Футболисты «Милана» с 18-й минуты играли вдесятером, после удаления защитника Фикайо Томори, сообщает «Спорт-Экспресс».

«Челси» во второй раз обыграл «Милан», в прошлом туре команда из Лондона победила итальянцев со счетом 3:0.

В другом матче группы австрийский «Зальцбург» сыграл вничью с хорватским «Динамо» из Загреба — 1:1.

В группе E лидирует «Челси» с семью баллами. Далее идут «Зальцбург» (шесть очков), «Милан» (четыре очка) и «Динамо» (четыре очка).

8 сентября «Челси» объявил о назначении нового главного тренера. Им стал английский специалист Грэм Поттер. Контракт с тренером рассчитан на пять лет. Грэм Поттер с 2019 года возглавлял ФК «Брайтон». Команда смогла добраться до четвертой строчки в Английской премьер-лиге (АПЛ) сезона-2022/23.

Накануне стало известно об отставке Томаса Тухеля, который работал с «Челси» с января 2021 года. В пресс-службе команды отметили, что все игроки и сотрудники клуба выражают благодарность Тухелю, который по праву займет место в истории клуба после победы в Лиге чемпионов, Суперкубке и клубном чемпионате мира.

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