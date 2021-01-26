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Тухель возглавил лондонский «Челси»

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Новым главным тренером лондонского «Челси» стал 47-летний немецкий специалист Томас Тухель. Об этом во вторник, 26 января, сообщается на сайте английского футбольного клуба.

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Контракт заключен на 18 месяцев с возможностью продления. Ранее в понедельник был отправлен в отставку его предшественник Фрэнк Лэмпард.

«Смена главного тренера в середине сезона никогда не бывает легкой, но мы очень рады заполучить одного из лучших тренеров Европы в лице Тухеля. Нам еще есть за что бороться как в этом сезоне, так и за его пределами. Мы приветствуем Томаса», — отметила директор «синих» Марина Грановская.

Тухель стал четырнадцатым по счету главным тренером «Челси» со времени, как Роман Абрамович стал владельцем клуба (с 2003 года). В конце декабря прошлого года специалист покинул французский «ПСЖ», который возглавлял с 2018 года. До этого был во главе немецких дортмундской «Боруссии» (2015-2017) и «Майнца».

Тухель проведет свою первую тренировку вечером во вторник и будет у кромки поля во время игры с «Вулверхэмптоном» в рамках Премьер-лиги 27 января.

24 января «Челси» обыграл «Лутон» в 4-м раунде Кубка Англии и вышел в 1/8 финала. «Синие» отстают от лидера чемпионата «Манчестер Юнайтед» на 11 балов занимают девятую строчку турнира с 29 очками.

29 декабря французский ФК «Пари Сен-Жермен» официально сообщил об отставке главного тренера Томаса Тухеля.

По информации источника издания Bild, владелец «Челси» Роман Абрамович общался с Тухелем, еще когда немец возглавлял дортмундскую «Боруссию». Под руководством Лэмпарда лондонцы одержали лишь одну победу в последних шести матчах.

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