В Совфеде предложили ввести начальную медподготовку в школах

В школьную программу могут вернуть начальную медицинскую подготовку для учеников старших классов. Об этом рассказала «Известиям» автор инициативы, член комитета Совфеда по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Елена Шумилова.

Сенатор намерена представить инициативу правительству на пленарном заседании Совфеда 19 октября. Предполагается, что курс войдет в национальный проект «Образование», уточнила она.

«У нас сейчас время такое, которое требует формирования определенных навыков, наших детей учат на ОБЖ только основам, но это теория. На практике они, к сожалению, ничего не могут сделать. Поэтому здесь и появилась инициатива: как в обязательном порядке дать не только теорию, но и навыки», — сказала Елена Шумилова «Известиям».

Сенатор добавила, что проект готовится к реализации совместно с Российским Красным Крестом и Лигой здоровья нации.

Отдельно парламентарий отметила, что программу по начальной военной подготовке (НВП) могут начать разрабатывать уже в следующем году.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Научат в школе: в старших классах могут ввести обязательную медподготовку