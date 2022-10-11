В Белгороде появились первые умные дома

Дома белгородского ЖК «На Некрасова» попали в реестр умных домов России. Об этом пишет ИА «Абирег».

Это первые дома такого типа в области. Проект стал одним из 40, реализованных в 12 регионах страны.

ЖК получил диплом класса Е — базовый умный дом. Это значит, что комплекс обеспечен автоматизированным сбором и передачей в управляющую компанию данных о потреблении электричества, холодной и горячей воды; оборудован общедомовым видеонаблюдением, удаленным доступом жильцов к домофону и паркингу, а также автоматизирована работа УК с заявками жильцов через web-приложение.

Строительство жилого комплекса завершилось в этом году. ЖК состоит из трех домов и подземного автопаркинга.

Ранее, 3 октября, «Известия» писали, что в нормативы тарифов предложили включить услугу умного дома. Это касается зданий, где системы установлены девелопером на этапе строительства. Такую инициативу в Минстрой, Минпромторг, Минцифры направили Национальное объединение застройщиков жилья (НОЗА) совместно с «Единым ресурсом застройщиков» (ЕРЗ.РФ), также в авторах — Лаборатория цифровизации жилья и АНО «Умный дом».