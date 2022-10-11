В Калуге на маршрут №29 добавили автобусов

В Калуге на маршруте №29 добавили автобусов. Об этом во вторник, 11 октября, пишет газета «Весть» со ссылкой на начальника управления городского хозяйства Александра Шпиренко.

По маршруту теперь дополнительно будут ходить один ПАЗ и два микроавтобуса. Всего маршрут обслуживают 36 коммерческих и 1 льготный автобус. Сейчас интервал движения в пиковые часы составляет две минуты.

6 октября Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) отчиталась о состоянии российского авторынка в сентябре 2022 года. Продажи легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта в России сократились на 59,6%, до 46 698 машин.

Согласно данным АЕБ, за период с I по III квартал 2022 года продажи новых автомобилей и легких коммерческих машин в России сократились на 59,8% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, или на 753 450 автомобилей. Всего продажи составили 506 661 машину. Эксперты констатировали, что российский авторынок просел в сентябре почти на 60%.