Названы самые высокооплачиваемые вакансии октября в городах-милионниках

Самым высокооплачиваемым предложением октября на рынке труда в России стала вакансия разработчика iOS (Swift) в Москве с зарплатой от 350 тыс. рублей. Об этом «Известиям» сообщили в Исследовательском центре сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

Специалисты проанализировали 108 тыс. вакансий в крупнейших городах России и отобрали самые высокооплачиваемые предложения октября. В топ вошли вакансии в снабжении и ритейле, строительстве и производстве, финансах, транспортно-логистической отрасли и сфере услуг, а также в здравоохранении и IT.

Вакансии в сфере разработки программного обеспечения вошли в топ-5 в Москве, Воронеже, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Самаре. Так, в Воронеже программисту «1С» готовы платить 150–160 тыс. рублей, программисту «1С» в Краснодаре — 150–200 тыс. рублей, а в Ростове-на-Дону — 100–150 тыс. рублей.

В то же время вакансии врачей стали лидерами зарплатных предложений октября в Москве, Волгограде и Новосибирске. Например, в столице стоматологу-хирургу-имплантологу готовы платить от 300 тыс. рублей, а в Новосибирске врачу-консультанту — до 80 тыс. рублей, тогда как зарплата стоматолога-пародонтолога в Волгограде составила от 75 тыс. рублей.

В Москве и Челябинске в топе лучших по оплате — вакансии руководителей в сфере управления персоналом. Так, в столице начальнику отдела подбора персонала предлагают от 250 тыс. рублей, а HR-директору в Челябинске — от 150 тыс. рублей.

В пятерку лидеров в Воронеже и Екатеринбурге вошли вакансии руководителей в сфере финансов. Главный бухгалтер в Воронеже может получать от 80 тыс. рублей, а в Екатеринбурге — от 100 тыс. рублей.

7 октября «Известия» ознакомились с исследованием образовательной платформы Skillbox и онлайн-сервиса подбора психотерапевтов «Мета» и выяснили, что только 5% опрошенных россиян устраивает их текущее место работы. При этом главными факторами, препятствующими смене работы, респонденты назвали недостаток компетенций (47%) и предшествующее выгорание (15%).