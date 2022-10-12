Реклама
Прямой эфир
Мир
Байден назвал Путина «рациональным игроком»
Мир
Скончалась актриса сериала «Она написала убийство» Анджела Лэнсбери
Мир
Минск заявил о планах боевиков с Украины устроить теракты в республике
Мир
Госдеп призвал решать конфликт на Украине через диалог Киева и Москвы
Мир
В Лейпциге прошел митинг против прибывающих украинских беженцев
Мир
Жители Киева сообщили о веерных отключениях электричества
Мир
В центре Киева демонтировали памятник Пушкину
Мир
В США задумались о приостановке продажи оружия Саудовской Аравии
Мир
В США указали на нежелание ядерного конфликта с Россией
Мир
Во Львове выведены из строя четыре электроподстанции
Мир
Маск опроверг информацию СМИ о разговоре с Путиным об Украине
Мир
Российского посла вызвали в МИД Швейцарии

Названы самые высокооплачиваемые вакансии октября в городах-милионниках

SuperJob:в октябре самой высокооплачиваемой стала вакансия разработчика iOS в Москве с зарплатой от 350 тыс. рублей
0
Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Самым высокооплачиваемым предложением октября на рынке труда в России стала вакансия разработчика iOS (Swift) в Москве с зарплатой от 350 тыс. рублей. Об этом «Известиям» сообщили в Исследовательском центре сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

Запрещенный прием: что не могут требовать при приеме на работу
Эксперты рассказали, какие бумаги необходимы при трудоустройстве, а какие предоставлять необязательно.

Специалисты проанализировали 108 тыс. вакансий в крупнейших городах России и отобрали самые высокооплачиваемые предложения октября. В топ вошли вакансии в снабжении и ритейле, строительстве и производстве, финансах, транспортно-логистической отрасли и сфере услуг, а также в здравоохранении и IT.

Вакансии в сфере разработки программного обеспечения вошли в топ-5 в Москве, Воронеже, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Самаре. Так, в Воронеже программисту «1С» готовы платить 150–160 тыс. рублей, программисту «1С» в Краснодаре — 150–200 тыс. рублей, а в Ростове-на-Дону — 100–150 тыс. рублей.

В то же время вакансии врачей стали лидерами зарплатных предложений октября в Москве, Волгограде и Новосибирске. Например, в столице стоматологу-хирургу-имплантологу готовы платить от 300 тыс. рублей, а в Новосибирске врачу-консультанту — до 80 тыс. рублей, тогда как зарплата стоматолога-пародонтолога в Волгограде составила от 75 тыс. рублей.

В Москве и Челябинске в топе лучших по оплате — вакансии руководителей в сфере управления персоналом. Так, в столице начальнику отдела подбора персонала предлагают от 250 тыс. рублей, а HR-директору в Челябинске — от 150 тыс. рублей.

В пятерку лидеров в Воронеже и Екатеринбурге вошли вакансии руководителей в сфере финансов. Главный бухгалтер в Воронеже может получать от 80 тыс. рублей, а в Екатеринбурге — от 100 тыс. рублей.

7 октября «Известия» ознакомились с исследованием образовательной платформы Skillbox и онлайн-сервиса подбора психотерапевтов «Мета» и выяснили, что только 5% опрошенных россиян устраивает их текущее место работы. При этом главными факторами, препятствующими смене работы, респонденты назвали недостаток компетенций (47%) и предшествующее выгорание (15%).

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022