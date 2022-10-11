Мужчина погиб при опрокидывании легковушки на трассе в Приангарье

В Тайшетском районе Иркутской области в результате опрокидывания автомобиля погиб человек. Об этом сообщает региональное ГУ МВД России.

Авария произошла вечером 10 октября на автодороге около поселка Квиток. По предварительным данным, 50-летний водитель «Лады» не выбрал безопасную скорость и потерял управление. Машина опрокинулась.

Автомобилист погиб на месте до прибытия скорой медицинской помощи, пишет ИА IrkutskMedia. Отмечается, что мужчина не был пристегнут ремнем безопасности, в момент опрокидывания авто его выбросило из салона.

По факту смертельного ДТП организована проверка, все обстоятельства устанавливаются.

10 октября сообщалось, что Следственный комитет Иркутской области начал проверку по факту гибели 52-летнего водителя в загоревшемся грузовике. По предварительным данным, транспортное средство задело высоковольтную линию электропередачи.